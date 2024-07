Austro-Youngsters bezwingen Norwegen mit 30:22

Im Duell mit den klar favorisierten Norwegern lag die Mannschaft von ÖHB-Teamchef Michael Draca rasch mit 3:0 in Front. Eine Führung, die man nie mehr aus der Hand gab und am Ende einen verdienten 30:22 (14:10)-Erfolg feiern durfte. Damit spielen die rot-weiß-roten Youngsters, bei denen mit Hard-Flügel Lennio Sgonc und dem Neo-Würzburger Marko Bogojevic auch zwei Vorarlberger im Kader stehen, am Sonntag in Celje gegen Sieger der Partie Island gegen Schweden um Platz fünf.