Messerattacken an Tankstellen mit drei Verletzten

Mit einer wahren Armada an Polizeiwägen und Rettungsautos rückten die Wiener Einsatzkräfte am Freitag um 8.40 Uhr zum Gaudenzdorfer Gürtel aus. Vor einer Tankstelle wurden Messerstiche gemeldet. Weil nach den vergangenen Wochen und zahlreichen Fällen von bandenkriegsähnlichen Schlägereien im Stadtgebiet die Unruhe unter den Wienern groß ist, schickte man vorsorglich mehrere Notärzte und eine Vielzahl an Streifenwägen an den Tatort.