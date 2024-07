1200 Jugendliche werden in Graz zu Lebensrettern

Und so wurde das ganze Schulgelände zur Unterkunft umfunktioniert: in den Klassenzimmern die Feldbetten, im Turnsaal die Esstische, am Rasen große, weiße Zelte. Gleich daneben findet gerade ein Workshop für die ganz kleinen Teilnehmer statt – die jüngsten von ihnen sechs Jahre alt. Eine Judoka zeigt Übungen vor, die Kleinen machen es ihr nach. Und am Abend steht sogar noch eine Silent-Disco an.