Supermärkte kämpfen mit Preisreduktionen um Kunden

Davor stiegen Lebensmittelkosten in zwei Jahren um mehr als 20 Prozent

Freilich gingen die Preise davor ordentlich in die Höhe (siehe Grafik): Generell haben sich Nahrungsmittel und Getränke laut Statistik Austria 2022 um über zehn Prozent verteuert und 2023 um weitere elf Prozent. Das ergibt Steigerungen von mehr als 20 Prozent in zwei Jahren. Besonders groß waren die Erhöhungen bei Brot, Gemüse, Mineralwasser und Säften.