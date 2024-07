Alarm im Tierschutzhaus: Für den Notfall gerüstet

Tiere keiner Gefahr aussetzen

Heutzutage stellt sich viel mehr die grundsätzliche Frage, was alles unternommen werden kann, um Tiere einer Brandgefahr erst gar nicht auszusetzen. Welche Vorkehrungen getroffen werden sollen, lässt sich wohl kaum besser an einem Ort wie den Sonnenhof in Eisenstadt vorführen, wo Geschäftsführer Wolfgang Böck und sein engagiertes Team rund um die Uhr Dutzende herrenlose Hunde und Katzen betreuen.