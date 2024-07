„Nach letzten Erkenntnissen bin ich skeptisch“

„Ich hoffe, dass in Budapest die alte Weisheit, dass unser Auto bei heißen Temperaturen besser funktioniert, greift“, sagt Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko im „Krone“-Interview. „Nach den letzten Erkenntnissen bin ich aber eher skeptisch. Wir haben Probleme, das Auto in die Balance und dann die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bringen. Während das McLaren zuletzt auf Anhieb geschafft hat, gelingt uns das mit Müh und Not im dritten Training oder erst im Qualifying.“