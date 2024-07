Neue Förderrichtlinien für Vereine in Siegendorf

Der gesellschaftliche Motor einer jeden Gemeinde sind die ehrenamtlichen Vereine. Ein sehr ausgeprägtes Vereinsleben gibt es in Siegendorf. Insgesamt 30 Vereine verzeichnet die knapp 3300 Einwohner zählende Marktgemeinde. Alle werden seit jeher aus der Gemeindekasse gefördert. Weil die Vereine für Bürgermeisterin Rita Stenger eine wichtige Bereicherung im Dorfgefüge sind, stärkt sie nun – auch in Anbetracht der ständigen steigenden Kosten bzw. Inflation – mit einer neuen gemeindeeigenen Förderrichtlinie den Vereinen den Rücken, die am 24. Juni im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde.