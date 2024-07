28 Prozent der Gemeinden ohne Supermarktkette

In Österreich beherrschen die vier Supermarktketten Spar, Rewe (Billa), Hofer und Lidl den Markt zu über 90 Prozent. Sie sind vor allem in den größten Städten Wien, Graz und Linz sowie dem sogenannten „Speckgürtel.“ In 28 Prozent aller Gemeinden gibt es keinen Lebensmittelvollsortimenter.