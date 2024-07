Kult-Nachtclub „Vanilli“ endgültig abgerissen

Stars und Sternchen

Rückblick: Gastro-Legende Franz Wagner öffnete im November 1982 den geschichtsträchtigen Nachtclub in der Altstadt, nachdem er bereits davor das Fly in Prambachkirchen zur angesagtesten Disco außerhalb Wiens entwickelt hatte. In den Jahren gaben sich im Vanilli unzählige Stars die Klinke in die Hand – Falco, Herbert Grönemeyer oder Hermann Maier – um nur einige zu nennen. In der Hochblüte hatte das Lokal sogar rund um die Uhr offen. Ermöglicht hatte das ein Brand im benachbarten Café. Die Lokale „fusionierten“ und die Konzessionen wurden zusammengelegt. Musste ein Lokal um 6 Uhr zusperren, durfte das andere wieder aufsperren.