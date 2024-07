Nazi-Nikolaus sollte jüdische Kinder vergiften

Michail Chkhikvishvili lebt in New York und ist Anführer eines osteuropäischen Neonazi-Terrornetzwerks. Regelmäßig besuchte er seine Großmutter im Stadtteil Brooklyn. Doch der 21-Jährige war nicht nur wegen seiner Familie in der Millionenmetropole: Er wollte dort Rekruten für sein rechtsextremes Terrornetzwerk „Maniacs Murder Cult“ (MMC) suchen.