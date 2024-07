Gesucht: Die größte Betonwüste Salzburgs!

Was ist der größte Betonschatz in Salzburg? Eine Antwort auf diese Frage will die Naturschutzorganisation Greenpeace finden. Unter dem Titel „9 Plätze, 9 Betonschätze“ sucht die Organisation in jedem Bundesland nach dem Ort mit dem größten Bodenfraß. In Salzburg gehen fünf Plätze ins Rennen, über die abgestimmt werden kann. Gemeinsam mit einer Jury hat die Bevölkerung noch bis 22. Juli Zeit, auszuwählen, wer ihrer Meinung nach den unehrenhaften Beton-Preis verdient.