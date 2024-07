MRT-Fahrplan fix, trotzdem Warten auf grünes Licht

Nach langen Jahren ist sicher: In Mistelbach wird es einen neuen MRT-Kassenvertrag geben – die „Krone“ berichtete. Unsicherheit herrscht über die Details, wie aktuelle Diskussionen zeigen. Eine Formulierung der Stadtgemeinde Mistelbach, dass ein zusätzliches MR-Gerät „angeschafft wird“, irritiert und heizt die Gerüchteküche an: Warum steckt man Steuergeld in einen weiteren MRT, wenn sich in der Bezirkshauptstadt ein privates Institut schon acht Jahre vergeblich um einen Kassenvertrag bemühe?