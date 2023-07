Weinviertel schaut beim MRT-Plan in die Röhre

Einmal pro Jahr ist genug

Immerhin kommt nun auch politisch wieder Schwung in die Sache - wenngleich vorerst ohne direkte Folgen. So hat der Landtag zuletzt einstimmig beschlossen, dass sich die Landesregierung für ein regional ausgewogenes Netz an „extramuralen“ MRT-Geräten (also außerhalb der Spitäler) mit Kassenverträgen einsetze. Eine Voraussetzung, um dies zu verwirklichen, ist die Änderung des Großgeräteplans, der die Verteilung regelt. Dieser wird normalerweise aber nur einmal pro Jahr adaptiert. Die Länder wären sich in der Bundeszielsteuerungskommission einig gewesen, diesen Plan erneut zu überarbeiten. „Leider bedarf es dazu einer Einstimmigkeit, die Gesundheitsminister Johannes Rauch verhindert hat. Einmal im Jahr genüge, war die Begründung“, heißt es dazu aus dem Büro des zuständigen Landesrats Christoph Luisser (FPÖ). Eine „Krone“-Anfrage im Ministerium blieb unbeantwortet.