„MaXXXine“: Blutige, böse Satire mit Retro-Flair

Der mit einem großen „X“ übertitelte Horror-Streifen aus dem Jahr 2022 persiflierte das Slasher-Kino der 70er-Jahre, nun schlüpft die Britin Mia Goth erneut in die Rolle der Maxine Minx, die 1979 als Einzige das „Pornhouse-Massaker“ auf einer texanischen Farm überlebte. Mittlerweile schnuppert die ehemalige Pornodarstellerin in L.A. ins reguläre Filmbiz hinein, doch ein penetranter Detektiv und ein Starlets mordender Serienkiller vermiesen ihr den Traum von einer Karriere als Scream-Queen in einem Horror-Streifen.