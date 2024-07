Nadal lässt Sohn von Legende Borg keine Chance

Olympische Tennis-Bewerbe in Nadals Wohnzimmer

Nadal hatte sich nach seiner Rückkehr zur Sandplatz-Saison dazu entschieden, auf das Major-Rasen-Turnier in Wimbledon zu verzichten und sich in Schweden auf Sand optimal auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Der zweifache Olympia-Sieger tritt in Paris sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite seines Landsmanns Carlos Alcaraz an. Stattfinden werden die Tennis-Bewerbe in Nadals Wohnzimmer, der Anlage Roland Garros, wo er 14-mal triumphierte.