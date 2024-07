Bischofshofens Rückkehrer lernte von Real Madrid

„Will revolutionieren“

„Wenn man dort einen Einblick bekommt, versteht man, wieso Real Madrid so viele Spieler aus der Jugend erfolgreich in den Profifußball bringt“, sagt Laguns, der mit seiner gewonnenen Expertise auch den lettischen Fußball nach vorne bringen will. Das Land aus dem Baltikum befindet sich in der FIFA-Weltrangliste bei den Damen und Herren weit außerhalb der Top-100.