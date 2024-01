Ohnmacht des Täters rettete Stichopfer das Leben

Nur wenige Wochen währte das Beziehungsglück des jungen Paares in Traismauer in der Nähe von St. Pölten. Wie berichtet, hatte sich Mittwochabend der 41-jährige Ex-Lebensgefährte einer 26-Jährigen in deren Wohnung geschlichen und war dort mit dem Messer auf deren neuen Freund losgegangen (25). Es war ein Kampf auf Leben und Tod in der 60-Quadratmeter-Wohnung.