Ex-Freund sticht auf neuen Lover ein: Lebensgefahr

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in Traismauer im Einsatz. Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln war mit einem mitgebrachten Messer bewaffnet in die Wohnung seiner Ex-Freundin gestürmt und hatte ihren neuen Lebensgefährten mit einem Messer attackiert.