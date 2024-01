So lief die blutige Attacke auf den Neuen der „Ex“

Nach einem Messerangriff in Traismauer (NÖ) schwebt ein 25-Jähriger weiterhin in Lebensgefahr. Schon vor der Bluttat soll der Ex-Freund (41) wüste Drohungen ausgesprochen haben. In der Wohnung kam es dann zum Kampf auf Leben und Tod. Die „Krone“ kennt die Details.