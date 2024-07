Mehr als 30.000 Fans beim Public Viewing

In Bad Sauerbrunn jubelten 8700 Fans beim Public Viewing den EM-Teams zu. In Neusiedl am See waren trotz des unwetterbedingten Ausfalls des ersten Österreich-Spiels 7200 Fans vor Ort, auf der Burg Güssing erfreuten sich 3500 Gäste an der einzigartigen Kulisse. In der Landeshauptstadt wurden während der ganzen EURO 10000 Gäste registriert, auf der Terrasse des „my burgenland“-Shops in Parndorf verfolgten 800 Besucher die Spiele.