Wanderer bei extremer Hitze in den USA gestorben

Wirbelsturm in Chicago

Im sogenannten Mittleren Westen im Zentrum der USA hielten indes heftige Unwetter und ebenso extreme Hitze die Menschen in Atem. Ein Band „zerstörerischer Gewitter“ sei am Montagabend durch den Bundesstaat Illinois gezogen, teilte der US-Wetterdienst mit. Mehrere Tornados seien in den vergangenen beiden Tagen gemeldet worden, auch Mitarbeiter der Behörde in der Millionenmetropole Chicago hätten kurzzeitig Schutz vor einem Wirbelsturm suchen müssen.