Ukrainischer Grenzschutz erschoss Deserteur

Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 gilt in der Ukraine das Kriegsrecht. Männer zwischen 18 und 60 Jahren können nur noch in Ausnahmefällen das Land verlassen. Da es nicht ausreichend Freiwillige gibt, setzt das Heer auch auf Zwangsrekrutierte. Wehrpflichtige versuchen daher immer wieder, sich durch Flucht in die angrenzenden EU-Staaten oder nach Moldau dem Kriegsdienst zu entziehen. An den Westgrenzen wurden bereits Zäune errichtet, die mit Stacheldraht versehen sind.