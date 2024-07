Leichenteile in England: Opfer identifiziert

Der Angeklagte ist am Wochenende festgenommen worden. Er soll die Koffer mit den Leichenteilen per Taxi zu der Brücke geschafft haben, scheiterte aber vermutlich daran, sie in den Fluss zu werfen und ließ sie schließlich zurück. Passantinnen und Passanten stellten ihn zur Rede, der Mann floh. Nach mehrtägiger Fahndung konnte der 34-Jährige aber schließlich festgenommen werden.