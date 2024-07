Feuerwehrmann schützte bei Trump-Attentat Familie

Getöteter war Trump-Fan

Der 50-Jährige sei ein Anhänger Trumps gewesen und habe sich auf dessen Kundgebung in Butler gefreut, sagte Shapiro. Auf X hatte Comperatore auf die Frage, was er am Wochenende vorhabe, mit den Worten geantwortet: „Veranstaltung mit Trump! Butler, in Pennsylvania“. Es war seine letzte Botschaft in dem Onlinedienst.