„Ein Mordskracher!“ – Bankomaten in NÖ gesprengt

Sprengungen, Schüsse, selbstgebastelte Bomben? Noch ist vieles unklar, was in der 1200-Einwohner-Stadt Drosendorf in Niederösterreich passierte. Was aber klar ist: Unbekannten Täter versuchten in den frühen Morgenstunden des Sonntags, gleich zwei Bankomaten in die Luft zu jagen.