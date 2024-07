Keine Schonfrist: Land will Wolf nun doch schießen

Noch am Freitag kündigte das Land, allen voran Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) an, rechtlich abklären zu lassen, ob die geplante Schadwolf-Verordnung auch in Ordnung geht. Keine zwei Tage später ist dies offenkundig passiert. Denn das Land plant mit dem morgigen Montag, die Verordnung zum Abschuss des Niedernsiller Schadwolfs zu unterschreiben.