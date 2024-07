Neumayer-Bezwinger steht in Salzburg im Finale

Tennis auf Spitzenniveau versprachen die Veranstalter der Sparkasse Salzburg Open. Obwohl Lokalheld Lukas Neumayer im Viertefinale die Segel streichen musste, kamen die Zuschauer im Volksgarten voll auf ihre Kosten. Just der Bezwinger des Radstädters steht nun im Finale. Kyrian Jacquet (in der Weltrangliste 195.) besiegte im Halbfinale den als Nummer drei gesetzten Brasilianer Thiago Monteiro (ATP-Rang 85). Monteiro galt zwar als Favorit, fand aber gegen den unermüdlichen Franzosen kein Mittel und ging am Ende mit 3:6 und 4:6 als Verlierer vom Platz. Das zweite Halbfinale zwischen Alexander Ritschard (ATP-Rang 148) und Ignacio Buse (Nummer 271 der Welt) ging über drei Sätze. Am Ende setzte sich der Schweizer Ritschard mit 5:7, 6:2 und 7:6 (7:2) hauchdünn durch.