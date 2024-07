Verfolgungsjagd mit Polizei: Vier Schwerverletzte

Ein Autofahrer hat am Samstagabend in Niederbayern auf der Flucht vor der Polizei sechs Passanten mit seinem Pkw erfasst und vier von ihnen schwer verletzt. Bei den Verletzten handelte es sich um Besucher des Festes „Donau in Flammen“ in Vilshofen (Landkreis Passau), wie ein Polizeisprecher sagte.