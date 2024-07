Zum Auftakt! Thiem in Gstaad gegen Qualifikanten

Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, bereitet sich beim ATP500-Turnier in Hamburg auf sein Heimspiel in Tirol vor. Der 28-jährige Steirer ist in der Hansestadt ebenfalls gegen einen Qualifikanten ausgelost worden. Sollte sich der Schützling von Wolfgang Thiem durchsetzen, trifft er entweder auf den als Nummer zwei gesetzten Dänen Holger Rune oder den Ungarn Fabian Marozsan. Ofner ist in Hamburg erstmals im Hauptbewerb dabei, 2019 scheiterte er in der ersten Quali-Runde.