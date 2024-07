Projektstart: Statt Geld bekommen Flüchtlinge Visa

Fragenkataloge in 19 Sprachen aufgelegt

Die Ausgabe der Karte in den Pilotquartieren in der Region Steyr erfolgt heute, Montag, zum regulären Auszahlungstermin, der stets in der Mitte und am Ende des Monats stattfindet. Hattmannsdorfer geht davon aus, dass es zu keinen Komplikationen kommt. „Wir haben Fragenkataloge in 19 Sprachen aufgelegt, zudem wurden die Mitarbeiter, die schon in der Vergangenheit für die Auszahlung zuständig waren, speziell geschult. Und natürlich hat es auch Informationen an die Betroffenen gegeben“, sagt der Landesrat zur „Krone“.