Tim (13) bekam Chip gegen Epilepsie implantiert

Hoffen auf Stabilität

Rund 80.000 Menschen sind in Österreich an Epilepsie erkrankt. Das neue Implantat soll helfen, wenn Medikamente nicht anschlagen. Für Erwachsene ist es seit 2023 zugelassen, am KUK steht es im Rahmen einer klinischen Studie nun auch Jugendlichen zur Verfügung. „Uns war von Anfang an klar, dass Anfallsfreiheit bei Tim nicht realistisch ist“, erzählt seine Mutter. „Aber wir hoffen, dass wir eine gewisse Stabilität erzielen und die Medikamente mit ihren Nebenwirkungen reduzieren können.“