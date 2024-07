Erneute schwere Unwetter im Katastrophengebiet

Besonders angespannt ist die Lage im Bezirk Voitsberg, der bereits Donnerstagabend stark getroffen war. Teile des Bezirks gelten als Katastrophengebiet! Für die Gemeinden Edelschrott, Voitsberg, Maria Lankowitz und St. Martin am Wöllmißberg wurde am Freitag erneut Zivilschutzalarm ausgegeben: Menschen sollten Keller meiden und sich am besten in höher gelegene Stockwerke zurückziehen.