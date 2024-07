Immer wieder hüpfen „I bin i’s“ von der Nadel

Zuerst geht sie in ihr Wolllager und schaut, welche Wolle sie anspricht. „Dann starte ich mal mit einem Bauch nach Anleitung“, schildert sie. Schon bei den Beinchen entwickelt die Häkelei dann ein Eigenleben. Es ist so, als ob das Stück selbst beschließen würde, was es werden möchte. Wird es ein Hase, ein Bär, ein Giraffe oder gar ein Fantasiegetier? „Wenn man gar nicht weiß, was es sein soll, sind das meine ’I bin I’s’“, verrät die begeisterte Häklerin. Jedes Tierchen bekommt dann auch einen Namen und auf der Rückseite des Herzchens steht: Bitte hab mich lieb!