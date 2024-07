97-jähriger Herbert Blomstedt dirigierte auswendig

Staunen über die Stiftskirche

Die Bamberger – ein Konzertorchester, das in aller Welt unterwegs ist – musizierten mit viel Lust und Freude in ihren Gesichtern, wenngleich in vielen Belangen „unser“ Bruckner Orchester mehr an Perfektion zu bieten hat. Einige spielten auch auswendig und hielten Blickkontakt mit Kolleginnen oder bestaunten die schöne Kirche.