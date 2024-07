Viele sind auch im Urlaub für den Chef erreichbar

Unterbrechungen an der Tagesordnung

Dass sich Vorgesetzte bei ihren Mitarbeitern außerhalb der Dienstzeit melden, ist im Internet-Zeitalter kein Ausreißer. So haben bei einer Umfrage in der ÖGB-Community 93 Prozent auf die Frage, ob sie in ihrer Freizeit schon mal kontaktiert wurden, mit Ja geantwortet. Vielen ist nicht einmal bewusst, dass es sich um eine Unterbrechung der Ruhezeit handelt. Fakt ist nämlich – jede in der Freizeit geleistete Arbeitsstunde muss abgegolten werden.

Am häufigsten werden übrigens Finnen und Schweden in ihrer Erholung gestört, während Mitarbeiter in Litauen, Spanien und auf Zypern ihre Ruhe haben.