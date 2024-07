Pleiten & Pannen: Wie schütze ich mich im Urlaub?

Gestrandete Billigfluglinien, der Zusammenbruch des FTI-Reisekonzerns, Zugchaos in Deutschland – nicht immer hält eine Urlaubsreise, was sie verspricht. Was können Sie tun, wenn es in den Ferien Probleme gibt? Die beiden Kärntner Rechtsanwälte Christine Wernig und Florian Mitterbacher beantworten aktuelle Fragen.