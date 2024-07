Vom abgesagten Boxkampf zum Starnacht-Highlight

25 Jahre Starnacht – was in Kärnten begann, ist heute ein Dauerbrenner am Himmel der Unterhaltungsshows; live an ihrem Originalschauplatz am Wörthersee, in der Wachau und am Neusiedler See und im Fernsehen via ORF und der deutschen ARD. Dieses Format hat Format und füllt mittlerweile mehr als ein Wochenende.