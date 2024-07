Vom ehemaligen Drogenplatz zur hübschen „Piazza“

153 Anträge gingen ein, jene seitens der Koalition hat man abgezogen (wer in der Regierung sitzt, ist auf Anträge jener Art nicht angewiesen) –, die restlichen wurden dahingehend überprüft, ob sie eben mit dem „Zukunftsvertrag“ in Einklang sind oder nicht. Bei 58 war das der Fall, so viele Anträge werden also noch behandelt. 192 Anträge landen demnach im Papierkorb.