Diskutiert, beschlossen – und dann nie umgesetzt

Was macht der neue Innsbrucker Gemeinderat mit den bereits positiv abgestimmten, aber noch offenen 250 Anträgen aus der alten Periode? Die Fraktionen, die die Anträge eingebracht haben, sind teils gar nicht mehr im Gemeinderat. Unter den Anträgen ist etwa das Verbot der Leih-E-Scooter oder die Errichtung eines Lebensmittelmarktes am Marktplatz. In diesem und vielen weiteren Fällen sind die benötigten Berichte ausständig. So auch die Berichte für einen Recyclinghof im Westen, Masterplan für Fotovoltaik-Anlagen, Minigolfanlage am Baggersee, Ausbau Seniorenwohnen im Stadtteil Arzl, Notwohnungen für soziale Härtefälle.