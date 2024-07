Mutter von Sohn mit Messer bedroht – Tasereinsatz

In einer Wohnung in Wien-Liesing ist es am Mittwoch gegen 19.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen: Eine 62-jährige Mutter wurde dort von ihrem Sohn (43) mit einem Messer bedroht. Er soll zudem angekündigt haben, sie umzubringen. Die Frau alarmierte die Polizei.