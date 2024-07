Kapfenberg ist das teuerste Freibad der Steiermark

Das günstigste Freibad in der Steiermark ist laut den Erhebungen jenes in Kindberg mit einem Eintritt von drei Euro. Ebenso unter fünf Euro liegen Weiz, St. Ruprecht an der Raab, Feldbach, Bad Gleichenberg, St. Lambrecht, Weißkirchen, Niklasdorf, Trofaiach, Retznei, Söchau, St. Oswald, Schwanberg, Eggersdorf und das Hietlbad Deutschlandsberg.