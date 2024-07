Charlize Theron überrascht mit Neuigkeit

Charlize Theron hat in Los Angeles ein Tanzstudio eröffnet. Die 48-jährige Schauspielerin hat drei Jahrzehnte, nachdem sie wegen einer Verletzung ihren Traum, Ballerina zu werden, aufgab und stattdessen eine Karriere in der Filmbranche startete, an ihrem „The Six Compound“-Studio für Tänzer im Alter von acht bis 18 Jahren gearbeitet.