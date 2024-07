Algenschleim verdirbt Badespaß an der Adria

Sieht übel aus und riecht auch so

In den vergangenen Wochen spülten die Wellen die sowohl übel aussehenden als auch übel riechenden Mikroalgen an viele Strandabschnitte der norditalienischen Regionen Friaul, Venetien und Emilia-Romagna. Mittlerweile sind auch die Gebiete Molise, Apulien und Abruzzen betroffen. Auch an einigen Stränden in der Nähe von Triest entwickeln sich die stinkenden Algen, die im italienischen Volksmund als „Musillacini“ bekannt sind.