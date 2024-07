So kommt ihr „cool“ durch den Beachvolleyball-Tag

Das Thermometer zeigt 35 Grad, am Sand dürften es wohl jenseits von 50 Grad sein. Was das der Beach-Elite abverlangt, die seit Dienstag wieder am Heumarkt performt, kann man sich ausmalen. Rundherum Beton, wenig Schatten und kein kühles Nass. Der Stimmung der Fans tut es keinen Abbruch, am zweiten Turniertag hat das Rote Kreuz vor Ort auch keine Zwischenfälle zu melden.