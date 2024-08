Sport-Kommentatoren: wichtig oder entbehrlich?

So manch einer empfindet – je nachdem, wer gerade diesen Posten übernimmt – aber die Kommentare auch als nutzlos oder gar störend. So erreichte uns eine Mail, in der es in Bezug auf die Übertragung eines Schirennens heißt: „Ob eine gut oder schlecht fährt, sieht man am Bild und bei der Zeitnehmung. [Man sieht], wie unnötig diese Kommentare sind. Damit könnte man viel Kosten sparen […].“