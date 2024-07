Gemeinde macht jeden Hundehalter zum Tierquäler

„Das Problem ist ja nicht auf dieses aktuelle Beispiel begrenzt, viele Gemeinden setzen das leider so um. Ich kenne Projekte in Wien und Baden, aber auch in Deutschland oder auch Vorarlberg, wo es anders gelöst wird. Hier gibt es große Zonen, wo der Hund zeitlich und örtlich begrenzt von der Leine genommen werden darf. Man muss auch natürlich die Jägerschaft einbeziehen, für die der Schutz des Wildes im Vordergrund steht“, so Velich im Gespräch mit der „Krone“.