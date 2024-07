Darum verschwand Sinner plötzlich in der Kabine

„In dem Zustand konnte ich nicht weiterspielen“

Im dritten Satz ließ Sinner den Turnierarzt auf den Platz kommen, zeigte an, dass ihm schwindlig sei und es ihm nicht gut gehe. Kurz darauf verließ er den Court und verschwand für rund zehn Minuten in der Kabine. „Der Arzt hat mir dazu geraten, weil ich in dem Zustand nicht weiterspielen konnte. Ich musste mich aber nicht übergeben. Ich habe mich nur kurz ausgeruht. Es war der schwierigste Moment, nach der Rückkehr auf den Platz ging es mir besser.“