Urlaubsmitbringsel wird zum Problem für Fische

Lange Zeit galt die Amerikanische Schmuckschildkröte als beliebtes Haustier. Doch viele Besitzer ließen die Reptilien wieder in die Freiheit. Und das ausgerechnet in die Seen rund um Villach. „Das Problem ist, dass diese invasive Art, vor allem die jungen Schmuckschildkröten, sich von unserer Fischbrut und Amphibieneiern ernähren. Das ist eine große Gefahr für die heimische Artenvielfalt“, warnt Villachs leitende Amtsveterinärin, Theresia Meschik.