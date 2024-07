„Volles Potenzial ausschöpfen und vorne mitfahren“

„Das Sommertraining läuft sehr gut. Wir sind gerade sehr viel an Konditionstraining und Kraft, es ist schon schön was weitergegangen. Ein paar Monate sind es ja noch, bis wir wieder auf den Ski stehen“, grinst der 30-Jährige. Der sich auch in anderen Sportarten versucht. „Wir sind natürlich sehr viel auf dem Rennrad unterwegs.“