Vergewaltigung? Aufregung um EM-Betreuer Albaniens

Es sind schwere Vorwürfe, die die Fußball-Europameisterschaft kurz vor ihrem finalen Abschluss am kommenden Sonntag überschatten: Ein Betreuer der Nationalmannschaft von Albanien soll im Teamquartier in Kamen bei Dortmund eine Frau vergewaltigt haben! Der 26-Jährige habe die 18-Jährige in einer Spülküche bedrängt und sexuell missbraucht …